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亚洲 | 2013年 4月 30日 星期二 14:28 BJT

日本股市：收低0.2%但本月上涨11.8%，创20年来最佳4月表现

路透东京4月30日 - 日本股市日经指数周二下跌，部分原因是Fanuc Corp和本田汽车等权重股企业发布的财测令人失望，但创出20年来最佳4月表现，受助于日本央行本月稍早公布的强力刺激政策。

日经指数 下滑0.2%至13,860.86点，此前在午盘多次升至平盘上方。

本月该指数累计上涨11.8%，创下1993年来最大4月涨幅，日本央行的刺激举措功不可没。

东证股价指数 收高0.3%至1,165.13.(完)
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