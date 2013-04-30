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货币新闻 | 2013年 4月 30日 星期二 16:49 BJT

表格：英国3月抵押贷款批准件数增幅高于预估

（括号中为前值）

3月 2月 预估

抵押贷款批准件数 53,504 51,947 (51,653) 52,500

(单位10亿英镑) 3月 2月 预估

总净贷款 0.9 1.3 (1.5) --

房屋抵押贷款 0.4 0.8 (0.9) 0.6

消费者信贷 0.5 0.5 (0.6) 0.5

货币供应量数据表格(%):

3月 2月

M4 较上月 -0.9 -0.5 (-0.5)

M4 较上年同期 0.3 0.6 (0.5) (完) (编译 李婷仪; 审校 隋芬)
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