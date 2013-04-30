《SAFT专栏》美国企业业绩有如哈哈镜效果般扭曲

中国企业：乐视放弃以20亿美元收购美国Vizio，指称因监管因素
路透4月11日 - 中国乐视已经因监管问题放弃以20亿美元收购美国消费电子生产商Vizio，这对于资金捉襟见肘的乐视的扩张计划而言，又是一记挫败。
**是谁在储蓄？**
当然企业获利也是由政府和家庭储蓄，以及经常帐赤字所左右。实际上，个人和政府储蓄的越多，流进企业帐户里的资金就越少。因此赤字支出及消费者借钱支出，一直是维持获利在高位的重要因素，而自金融危机以来，这两个部分合计的储蓄率来到难以为继的负5%左右。
对获利来说，这太好了，但这并不是个长久之计。
尽管1月时薪资税调高约2%，但第一季消费者支出却有3.2%的不错增幅。政府的税收增加了，但消费者的支出花费主要是因为减少储蓄所致，这使得其储蓄率来到2.6%，远远无法支应退休生活。
如果政府认真看待减赤问题，或者如果家庭决定增加储蓄，在所有其他因素都相同的情况下，获利势必将会下滑。
因此，我们的情况相当特别。获利在创纪录，而营收却在下滑。政府和消费者借钱支出的方式，完全符合难以为继的定义。
或许欠缺投资，足以说明大环境信心的匮乏。
GMO的Inker认为，在投资没有增加的情况下，或许还能继续如此，但或许对社会上的许多人来说，这不是能够认同的方式。毕竟，这些获利将透过股利回馈给投资者，当中多数股利进入富人手中，一些则用来作为消费支出。
“富人可能无法买下够多的商品和服务，好让这样的方式继续下去，但即使真能如此，这几乎肯定会使得穷人更加反感，直到他们可以用选票来发泄怒气，”他写道。
货币政策也在发挥作用，但只会让消费者买更多不应该要买的东西，并不能鼓励企业投资。经济似乎身陷在借贷、支出及资产通胀的不断循环中，欠缺增加实质经济成长所需的基本面投资。
或许经济和股市可以暂时继续这种欢乐却撑不了多久的情况，但指望这种方式，似乎承担的风险要多过于报酬。(完)
(编译 蔡美珍/戴素萍; 审校 王洋)
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