台湾货币市场：5月2日及本提存期资金预期变化一览表

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因卡塔尔一艘船货的出货受影响
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透台北5月2日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期2,701.1亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
--财政部发行财102-5期国库券，天期28天期，金额150亿台币。
---------------------------------------------------- (本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期107亿台币 ：
05/03 107.00亿台币
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素:
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 詹静宜; 审校 屈桂娟)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。