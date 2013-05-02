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亚洲 | 2013年 5月 2日 星期四 08:00 BJT

台湾货币市场：5月2日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北5月2日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下：

**宽松因素：

--央行存单到期2,701.1亿台币。

**紧缩因素：

--央行料发行存单。

--财政部发行财102-5期国库券，天期28天期，金额150亿台币。

---------------------------------------------------- (本提存期)

宽松因素:

--央行存单到期107亿台币 ：

05/03 107.00亿台币

--月底军公教薪饷拨款。

紧缩因素:

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 詹静宜; 审校 屈桂娟)

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