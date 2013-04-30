重发-全球金市：现货金下跌1%，黄金EFT持仓量触及2009年9月以来最低位

(重发以修正文内美国期金报价代码)

路透新加坡4月30日 - 现货金周二下跌1%，回到平盘下方，此前盘初曾涌现一些低接买盘，黄金上市交易基金(ETF)资金逐日外流，凸显投资人对黄金缺乏信心。

市场预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)将维持买债计划，虽然这项因素可能增添黄金的通货膨胀避险魅力，但股市劲升，有可能吸引投资人弃金投股。

0617GMT，现货金 下跌14.18美元，至每盎司1,461.67美元。

金价周一小幅上涨，因美国公布经济成长数据弱于预估后，市场预期美联储将维持每月买债规模不变。

“从技术面来说，尽管反弹力道一直相对强劲，但自3月底来见到的这波跌势似乎会有更长久的修正期，“ANZ Global Markets Research主管Tim Riddell表示。

“我们需要见到连续收在1,505美元上方，这样的压力才会消除，”他表示。其并称，金价若是跌破1,435美元，可能会带动技术面回落至1,300美元，甚至有可能低见1,245美元。

美国6月期金 回吐稍早升幅,报1,461.10，下跌了6.30美元。

现货金和黄金期货4月16日双双跌至1,321美元左右，为逾两年来最低，之前跌穿1,500美元促使投资者削减持有的上市交易基金(ETF)。

亚洲股市周二上扬，因意大利政治稳定憧憬，以及对美联储和欧洲央行将继续采取支持经济成长的货币刺激举措预期支撑了投资者的冒险意愿。

全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 称，截至周一的持仓量下降0.22%至1,080.64吨，周五时为1,083.05吨。

在现货市场，在近期一波买进热潮后有所降温，但金条、金币和金块的供应仍紧俏。本周香港金条的溢价处于2011年10月以来最高水准，较伦敦现货价格每盎司高出3美元。

路透调查显示，金价在2013年底料为每盎司1,450-1,550美元，只比近期金价大跌后的价格高一点。金价在连续12年上涨后，今年将为首次下跌的一年。

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1461.61 -14.18 -0.96 -12.72

现货银 24.08 -0.43 -1.75 -20.48

现货铂金 1489.50 -16.50 -1.10 -2.96

现货钯金 694.00 -2.50 -0.36 0.29

COMEX期金 1461.10 -6.30 -0.43 -12.81 17381

COMEX期银 24.03 -0.09 -0.38 -20.51 361

汇率

欧元/美元 1.3094

美元/日圆 97.68

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)