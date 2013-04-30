澳洲股市：收盘上涨1.3%创2008年6月以来最高收位，澳新银行劲升

路透悉尼4月30日 - 澳洲股市周二上涨1.3%，收在近五年来最高水准，由金融股强劲涨势所带动，澳新(澳盛)银行股价上冲至纪录高点，此前该公司公布强劲财报。

澳新银行 为澳洲第四大银行业者，该公司股价周二大涨5.8%至历史高点31.84澳元，此前该公司公布上半年度现金获利升至31.8亿澳元(32.9亿美元)，并宣布派发高于预期的0.73澳元股利，较上年增加11%。

此一财报利多带动金融股普遍上涨，其中澳洲联邦银行(CBA) 大涨2.6%，澳洲国民银行 扬升2.8%。

电信业者Telstra 升至2005年8月以来新高价4.98澳元，投资人在股市大涨之际追求高收益；Telstra目前股利收益率(殖利率)达5.7%。

最新数据显示，S&P/ASX 200指数 收涨65.4点，报在5,191.2点，为2008年6月30日以来最高收位。周一则为上涨0.6%。