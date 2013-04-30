澳洲股市：收盘上涨1.3%创2008年6月以来最高收位，澳新银行劲升

中国信用债：11霍煤债2亿本金分期兑付将延期一年，因融资未能及时完成
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
路透悉尼4月30日 - 澳洲股市周二上涨1.3%，收在近五年来最高水准，由金融股强劲涨势所带动，澳新(澳盛)银行股价上冲至纪录高点，此前该公司公布强劲财报。
澳新银行 为澳洲第四大银行业者，该公司股价周二大涨5.8%至历史高点31.84澳元，此前该公司公布上半年度现金获利升至31.8亿澳元(32.9亿美元)，并宣布派发高于预期的0.73澳元股利，较上年增加11%。
此一财报利多带动金融股普遍上涨，其中澳洲联邦银行(CBA) 大涨2.6%，澳洲国民银行 扬升2.8%。
电信业者Telstra 升至2005年8月以来新高价4.98澳元，投资人在股市大涨之际追求高收益；Telstra目前股利收益率(殖利率)达5.7%。
最新数据显示，S&P/ASX 200指数 收涨65.4点，报在5,191.2点，为2008年6月30日以来最高收位。周一则为上涨0.6%。
新西兰指标NZX 50指数 收涨0.7%或33.4点至史上最高收位4,614.3点。(完)
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
路透上海4月11日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *湖北高新技术 4 7 4/10簿记建档 5.90% 上限5.95% AA 1.625 第五年末投资者选择权 产业投资公司 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 随州市城市 4 7 4/6簿记建档 5.70% 上限6.00% AA 1.83 第3-7年末还20%本