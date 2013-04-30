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亚洲 | 2013年 4月 30日 星期二 14:53 BJT

企业并购：日本软银称，无须变更收购美国Sprint Nextel的条件

路透东京4月30日 - 日本移动通讯运营商软银 周二表示，该公司以201亿美元收购美国同业Sprint Nextel Corp 的要约内容无须改变；此前Dish Network Corp 提出255亿美元的价格竞购。

软银社长孙正义同时向记者表示，美国各监管机构正按原定时程审查此收购案。(完)
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