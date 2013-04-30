企业并购：百思买计划向Carphone出售欧洲业务，退出当地市场

中国企业：建银投资将继续收购海外龙头企业，助推国内技术进步
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
路透纽约4月30日 - 百思买(Best Buy)将旗下合资企业的50%股权出售给移动电话零售商Carphone Warehouse Group ，作价约5亿英镑。这家合资企业正是百思买同Carphone Warehouse组建的。
此举是百思买正在撤出海外业务、并将注意力放在重要美国市场上的最新迹象。百思买面临沃尔玛 和亚马逊 等企业的激烈竞争。
百思买执行长Hubert Joly周二在一份声明中表示，该交易将会巩固公司的资产负债表、简化其业务和改善投入资本的回报率；并称时机和经济面都适合交易的产生。
百思买周二表示，预计欧洲部门营收应在55亿到56亿英镑，当前财年扣除特殊项目的摊薄每股盈余(EPS)“无关紧要”。
在美国市场之外，目前百思买在加拿大、中国、欧洲和墨西哥都分布有业务。(完)
(编译 洪曦; 审校 高琦)
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：