台湾债市：五年热券获利了结卖压涌现，假期后料重回区间整理

* GDP不如预期令短券端利多出尽 * 长券端殖利率走低仍有些许空间 * 五年指标券周四区间估0.885-0.905% 路透台北4月30日 - 台湾五年券102/2殖利率周二结束连六日下跌，在台湾公布不如预 期的第一季GDP数值后，利多出尽，获利了结卖盘涌出令殖利率止跌回稳。不过长券端因此 前修正幅度落后短券，今日反应GDP数值令殖利率走低，后市则需观察国际走势。 交易商指出，受GDP意外大幅下修的影响，激出台债市场成交量放大，不过在今日反应 修正过后，市场料长短券走势均将趋于谨慎，主要因五年及10年券殖利率已来到年初的相对 低点，市场追价意愿有限，且五年及10年的利差也已收窄，市场对此接受度将受考验，下档 空间受到压缩。 〞现在利差太窄，市场应该没有再推低的意愿。〞一位票券商交易员表示。 另名证券商交易员则指出，台股表现强劲也成为抑制主流券再测底部的因素之一。他认 为随着台股缓步上攻，加上五年热券这波跌幅攻已逾10个基点，甚至有机会重新回测0.92% 附近，小小展现一波反弹行情。不过市场对此看法分歧，也有交易员认为在基本面情势难以 好转的情况下，五年券恐将在0.88-0.90%间整理。 交易员对五年券周四主要交易的共识区约在0.885-0.905%间。10年券则估在1.18-1.20% 。 台湾第一季国内生产总值(GDP)低于预期仅成长1.54%，台湾央行料或延后升息及采弱势 汇率提振出口。 台股 周二收高0.8%报8,093.66点,创逾13个月收盘高位，成交量 放大 至976.86亿台币。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 +0.05 0.8952 0.8891-0.8999 234.5 10 102/6 -3.90 1.1850 *1.1833-1.2195 72.5 20 102/3 -4.68 1.7520 1.7515-1.7720 14.0 * 代表该券交易来新低 随着10年券今日测试年初低位，20年及30年券今日也因GDP数据不佳而随之修正殖利率 曲线后端。交易员认为部分交易商将在下月标售增额30年券102/5R 前，测试 长券的殖利率下行力道，不过终端买盘的需求仍将待标售时确认。 〞寿险业有保费收入的问题，如果标债时他们也认同利率往下写，那就没问题回到年初 那样(在低档区交易)。〞一票券商交易员说。 此外，市场人士认为，明日台湾金融市场因劳动节休市一天，但美国公开市场委员会(F OMC)将宣布利率决策，一般预估不会出市场意外。但如果美国联准会(Fed)持续重申宽松基 调，甚至加大放松力道，亦不排除因资金行情而续鼓励股债双多。 本周主要数据与国际事件包括：今晚美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利 率会议(至5月1日)，并将于5月1日宣布利率决定；周四(5月2日)则有欧洲央行执委会会议， 会后将公布利率决议；周五美国公布非农就业数据。(完) 年期 期别 收盘价 30 102/5 没有成交 20 102/3 1.7520 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.1850 5 102/2 0.8952 2 102/4 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)