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亚洲 | 2013年 4月 30日 星期二 16:53 BJT

台湾债市：102/2期五年公债中，证券业买超0.5亿台币

路透台北4月30日 - 台湾柜台买卖中心周二公布，债券等殖成交系统中，五年公债102/
2 交易资料如下：（单位：亿台币） 

       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业       18.00       18.00       +0.00
     票券业        0.50        1.00       -0.50
     证券业       22.50       22.00       +0.50
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