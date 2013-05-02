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货币新闻 | 2013年 5月 2日 星期四 16:45 BJT

香港数据：3月零售销售货值按年9.8%，消费意慾向好

路透香港5月2日 - 香港政府周四公布，3月零售销售货值按年上升9.8%，销货数量亦升10.2%，反映消费意慾向好，以及旅游业畅旺。

而今年1-3月首季度零售业总销货价值按年上升13.9%，总销货数量亦升13.8%。

政府发言人表示，零售业销售在3月再录得显着增长，反映劳工市场情况仍大致良好，加上访港旅游业蓬勃，预料这些因素在短期内将继续有利于零售业务表现。

下表为香港近期的零售销售活动状况（单位：%）：

销售值按年比较 销售量按年比较

2013年3月 +9.8* +10.2*

2月 +22.7 +21.9

1月 +10.5 +10.4

2012年12月 +9.1 +8.5

11月 +9.4 +8.1

10月 +3.9 +3.6

9月 +9.4 +8.5

8月 +4.6 +3.2

7月 +3.9 +1.4

6月 +11.0 +8.5

5月 +8.7 +5.7

4月 +11.4 +7.6

3月 +17.1 +13.2

注：* 初步数据

^ 经修订（完）

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(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)

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