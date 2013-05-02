香港数据：3月零售销售货值按年9.8%，消费意慾向好

马来西亚期市：棕榈油触及近六个月低点，追随CBOT豆油期货跌势
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透香港5月2日 - 香港政府周四公布，3月零售销售货值按年上升9.8%，销货数量亦升10.2%，反映消费意慾向好，以及旅游业畅旺。
而今年1-3月首季度零售业总销货价值按年上升13.9%，总销货数量亦升13.8%。
政府发言人表示，零售业销售在3月再录得显着增长，反映劳工市场情况仍大致良好，加上访港旅游业蓬勃，预料这些因素在短期内将继续有利于零售业务表现。
下表为香港近期的零售销售活动状况（单位：%）：
销售值按年比较 销售量按年比较
2013年3月 +9.8* +10.2*
2月 +22.7 +21.9
1月 +10.5 +10.4
2012年12月 +9.1 +8.5
11月 +9.4 +8.1
10月 +3.9 +3.6
9月 +9.4 +8.5
8月 +4.6 +3.2
7月 +3.9 +1.4
6月 +11.0 +8.5
5月 +8.7 +5.7
4月 +11.4 +7.6
3月 +17.1 +13.2
注：* 初步数据
^ 经修订（完）
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(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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