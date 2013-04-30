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亚洲 | 2013年 4月 30日 星期二 15:41 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶上涨2%，但涨势受制于日圆升值

布兰特原油周二持稳在每桶104美元下方。

美元兑一篮子货币周二徘徊在约两周低点附近，因美国公债收益率下滑，且通胀增速放慢，令美国联邦储备理事会(美联储,FED)采取进一步行动的压力增大。

交易员说，TOCOM期胶价格本周料限于255-265日圆的窄幅区间缩量交投，日本周五将进入黄金周假期。

上海期货交易所周二和周三亦因假期休市。

新加坡商品交易所5月合约 最新报每公斤247美分，上涨1.5美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 隋芬/侯向明; 审校 艾茂林/蔡美珍)
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