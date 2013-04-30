版本:
中国
市场报道 | 2013年 4月 30日 星期二 15:40 BJT

欧洲汇市：瑞郎兑美元下滑，追随欧元走势

“即使如此，欧洲央行很可能调降政策利率，且可能暗示未来采取非传统宽松措施，这将足以阻止欧元因为本周美元大致偏软而获得太多好处。”

自从2011年9月瑞士央行对瑞郎兑欧元设立上限1.20瑞郎后，瑞郎走势大致跟随欧元。

0710GMT，瑞郎兑美元较纽约收盘下跌0.1%，至0.9374。

瑞郎兑欧元持平报1.2264。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍; 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐