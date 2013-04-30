欧洲汇市：瑞郎兑美元下滑，追随欧元走势

中国企业：建银投资将继续收购海外龙头企业，助推国内技术进步
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
“即使如此，欧洲央行很可能调降政策利率，且可能暗示未来采取非传统宽松措施，这将足以阻止欧元因为本周美元大致偏软而获得太多好处。”
自从2011年9月瑞士央行对瑞郎兑欧元设立上限1.20瑞郎后，瑞郎走势大致跟随欧元。
0710GMT，瑞郎兑美元较纽约收盘下跌0.1%，至0.9374。
瑞郎兑欧元持平报1.2264。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍; 审校 张涛)
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：