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亚洲 | 2013年 4月 30日 星期二 15:52 BJT

韩国汇市：韩元兑美元收升创3月中以来最高，当局疑似进场干预

今日收盘价 上日收市价

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韩元/美元 1,101.2 1,107.2

日圆/韩元 11.2607/726 11.3016/125

韩国公债期货 * 107.15 107.05

五年期公债收益率 2.56% 2.59%

三年期公债收益率 2.49% 2.52%

韩国综合股价指数 1,963.95 1,940.70

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注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)

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