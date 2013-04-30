韩国汇市：韩元兑美元收升创3月中以来最高，当局疑似进场干预

中国信用债：11霍煤债2亿本金分期兑付将延期一年，因融资未能及时完成
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
今日收盘价 上日收市价
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韩元/美元 1,101.2 1,107.2
日圆/韩元 11.2607/726 11.3016/125
韩国公债期货 * 107.15 107.05
五年期公债收益率 2.56% 2.59%
三年期公债收益率 2.49% 2.52%
韩国综合股价指数 1,963.95 1,940.70
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注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍/侯向明; 审校 隋芬/王洋)
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
路透上海4月11日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *湖北高新技术 4 7 4/10簿记建档 5.90% 上限5.95% AA 1.625 第五年末投资者选择权 产业投资公司 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 随州市城市 4 7 4/6簿记建档 5.70% 上限6.00% AA 1.83 第3-7年末还20%本