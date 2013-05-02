台湾数据：汇丰4月制造业采购经理指数(PMI)为50.7，连续五个月改善

**4月平均投入成本下降，为去年9月以来首见，并且创下去年7月以来最大降幅。月内逾15%受访厂商表示投入成本下降。调查显示，投入成本下降的原因是金属降价和日元贬值(从日本进口货物的相对价格因此下降)。

附注:PMI乃综合指标，旨在以单一数值反映制造业的景气状况.PMI数值若高于50.0，表示营运状况有改善;若低于50.0，则表示恶化。(完)