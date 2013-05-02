台湾数据：汇丰4月制造业采购经理指数(PMI)为50.7，连续五个月改善

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因卡塔尔一艘船货的出货受影响
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透台北5月2日 - 以下为汇丰台湾4月制造业采购经理人指数(PMI)数据：
2013年4月 2013年3月
50.7 51.2
主要调查结果： **台湾制造业产出连续第五个月呈现扩张，但因新订单成长放缓，产出扩张步伐亦有所减缓。
**4月月内新订单总量继续扩张，但增幅放缓，出口销售亦只是小幅成长。
**4月平均投入成本下降，为去年9月以来首见，并且创下去年7月以来最大降幅。月内逾15%受访厂商表示投入成本下降。调查显示，投入成本下降的原因是金属降价和日元贬值(从日本进口货物的相对价格因此下降)。
附注:PMI乃综合指标，旨在以单一数值反映制造业的景气状况.PMI数值若高于50.0，表示营运状况有改善;若低于50.0，则表示恶化。(完)
浏览台湾经济其他新闻，请点选MCE-TW-CMN (记者 高洁如; 审校 屈桂娟)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。