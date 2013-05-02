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货币新闻 | 2013年 5月 2日 星期四 10:00 BJT

台湾数据：汇丰4月制造业采购经理指数(PMI)为50.7，连续五个月改善

路透台北5月2日 - 以下为汇丰台湾4月制造业采购经理人指数(PMI)数据：

2013年4月 2013年3月

50.7 51.2

主要调查结果： **台湾制造业产出连续第五个月呈现扩张，但因新订单成长放缓，产出扩张步伐亦有所减缓。

**4月月内新订单总量继续扩张，但增幅放缓，出口销售亦只是小幅成长。

**4月平均投入成本下降，为去年9月以来首见，并且创下去年7月以来最大降幅。月内逾15%受访厂商表示投入成本下降。调查显示，投入成本下降的原因是金属降价和日元贬值(从日本进口货物的相对价格因此下降)。

附注:PMI乃综合指标，旨在以单一数值反映制造业的景气状况.PMI数值若高于50.0，表示营运状况有改善;若低于50.0，则表示恶化。(完)

浏览台湾经济其他新闻，请点选MCE-TW-CMN (记者 高洁如; 审校 屈桂娟)

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