香港股市：收高0.7%，在假期之前反弹

中国企业：乐视放弃以20亿美元收购美国Vizio，指称因监管因素
路透4月11日 - 中国乐视已经因监管问题放弃以20亿美元收购美国消费电子生产商Vizio，这对于资金捉襟见肘的乐视的扩张计划而言，又是一记挫败。
商品相关板块以强劲的注脚给本月收官，帮助削减了4月份的巨大跌幅。江西铜业 周二上涨0.8%，但本月仍下跌逾12%。
中国建材 逆势下跌1.9%，之前摩根士丹利分析师将该股评级从“加码”下调至“中性”，并将其目标价下调31%，认为该公司的高融资成本将对获利构成直接影响。
周三北京将公布官方4月采购经理人指数。(完)
路透4月11日 - 中国乐视已经因监管问题放弃以20亿美元收购美国消费电子生产商Vizio，这对于资金捉襟见肘的乐视的扩张计划而言，又是一记挫败。
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。