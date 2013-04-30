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货币新闻 | 2013年 4月 30日 星期二 16:30 BJT

香港股市：收高0.7%，在假期之前反弹

商品相关板块以强劲的注脚给本月收官，帮助削减了4月份的巨大跌幅。江西铜业 周二上涨0.8%，但本月仍下跌逾12%。

中国建材 逆势下跌1.9%，之前摩根士丹利分析师将该股评级从“加码”下调至“中性”，并将其目标价下调31%，认为该公司的高融资成本将对获利构成直接影响。

周三北京将公布官方4月采购经理人指数。(完)
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