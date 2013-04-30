更新版-日本股市：日经收低，但仍创下20年来最佳4月表现

“投资人把焦点放在企业获利上面。当然企业财报有好有坏，但目前为止大致还在市场预期之内，”Securities Japan首席分析师Masayuki Otani说。

“今天整体市场相当强，除了一些重量级股票拖累日经指数。”

工业机器人制造商Fanuc Corp 股价下跌5.6%，此前该公司预估上半年营业利润为620亿日圆(6.32亿美元)，远逊于汤森路透I/B/E/S所预估的全年营业利润1,754亿日圆，贡献日经跌幅35点。

本田汽车 下滑3.4%，此前该公司年度营业利润预估也逊于市场预期。

东证股价指数 上涨0.3%至1,165.13点，有34.0亿股换手，是四周内最低量。