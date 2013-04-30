英国经济：央行委员迈尔斯预期年底时CPI增幅将接近2%

中国企业：乐视放弃以20亿美元收购美国Vizio，指称因监管因素
路透4月11日 - 中国乐视已经因监管问题放弃以20亿美元收购美国消费电子生产商Vizio，这对于资金捉襟见肘的乐视的扩张计划而言，又是一记挫败。
目前英国通胀率为2.8%，央行2月时预测今年较晚将在3%上方触顶，然后在2014年初小幅回落到略低于3%。央行预测要到2016年初通胀率才会跌至2%目标下方。
英国央行5月将公布新的通胀预测。迈尔斯的看法或许不具代表性，因为他是支持扩大量化宽松的少数派官员。
迈尔斯并指出，他预期随着通胀下滑，过去四年英国民众可支配收入遭挤压的情况将减缓。(完) (编译 蔡美珍; 审校 张涛)
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