欧股业绩：BP首季业绩好于预期，受益于新业务及交易部门的表现

中国企业：建银投资将继续收购海外龙头企业，助推国内技术进步
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
路透伦敦4月30日 - 石油公司BP 第一季获利好于预期，达到近10亿美元，这部分得益于去年末投产的新产出的高利润率，以及交易部门的强劲表现。
这家英国的石油公司第一季的重置成本净利为42.15亿美元。目前其仍面临针对三年前墨西哥湾漏油事件提起的诉讼。
去年同期的获利为46.5亿美元，不过当时主要是因为资产出售的原因。今年首季获利要好于分析师之前预估的32.7亿美元。
BP一直标榜其新产出或享有更佳的利润率。去年末其位于北海的Skarv油田和安哥拉的PSVM项目投产，今年首季的业绩涵盖了这两个项目整三个月的表现。
此外炼油业务非计划检修的减少和成本削减也共同对第一季的业绩形成了提振。
获利同比的下滑显现出了其盈利能力的下降，在此之前其出售了在俄罗斯TNK-BP中的持股，也做了其它生产资产的处置用于赔偿漏油事件的损失。
收购俄罗斯油企 后纳入首季业绩的10天获利，以及额外产出所带来的影响都不大。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：