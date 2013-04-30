欧股业绩：BP首季业绩好于预期，受益于新业务及交易部门的表现

路透伦敦4月30日 - 石油公司BP 第一季获利好于预期，达到近10亿美元，这部分得益于去年末投产的新产出的高利润率，以及交易部门的强劲表现。

这家英国的石油公司第一季的重置成本净利为42.15亿美元。目前其仍面临针对三年前墨西哥湾漏油事件提起的诉讼。

去年同期的获利为46.5亿美元，不过当时主要是因为资产出售的原因。今年首季获利要好于分析师之前预估的32.7亿美元。

BP一直标榜其新产出或享有更佳的利润率。去年末其位于北海的Skarv油田和安哥拉的PSVM项目投产，今年首季的业绩涵盖了这两个项目整三个月的表现。

此外炼油业务非计划检修的减少和成本削减也共同对第一季的业绩形成了提振。

获利同比的下滑显现出了其盈利能力的下降，在此之前其出售了在俄罗斯TNK-BP中的持股，也做了其它生产资产的处置用于赔偿漏油事件的损失。