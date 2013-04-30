《台湾利率预测》5月短票利率料在0.69-0.71%，缴税旺季即将来临

中国信用债：11霍煤债2亿本金分期兑付将延期一年，因融资未能及时完成
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
* 5月提存期短票利率料在0.69-0.71%
* 关注5月税款缴库的实际与心理紧缩效应
路透台北4月30日 - 台湾5月提存期短票利率区间料在0.69-0.71%。5月正值个人综所税和企业营所税的申报旺季，资金流动愈趋频繁，将是5月资金情势的最大变数，不过央行料仍将持续维持适度宽松的冲销基调，市场普遍预料5月短票利率或将维持既有低位区间。
今年第一季底央行理监事会议决议利率维持在1.875%不变，总裁彭淮南并表示，货币政策的基调仍是适度宽松.
“0.70%短期有撑，再下去大家也不想要！”一民营银行资金调度人士说。
银行业资金调度人士也表示，目前市场资金很滥，银行为去化资金转进短票市场，令短票利率续处在0.70%附近的区间低位，来到整数关卡的心理门槛很高，加以5月报税的资金紧缩因素，料5月短票利率将守稳在0.70%上方。
路透周二访谈五家金融机构，他们估计5月短票利率主要区间在0.69-0.71%。
票券商交易员则表示，由于下个提存期已有不少短票预敲，利率订在0.69%，部分较短天期短票预料与与4月期底时类似，利率将跌破0.7%。至于发票量方面，由于货币市场资金宽裕、利率低，这已慢慢吸引企业往此筹资，而缴税季更是企业周转金需求的高峰，估计发票量仍将缓步走高。
央行最新资料显示，2月底的商业本票发行额5,426亿台币，虽较1月少，但余额则是创1.1兆的近年高位。
“当然缴税了，预期资金紧的预期心理会有，但我想央行宽松的大环境不致于有改变。”一位大型票券商主管表示。
在宽松因子部分，5月提存期共约4.22兆(万亿)台币的央行存单到期，以及约150亿台币的国库券到期。
紧缩因素方面，央行将在期初例行交割1,000亿台币的364天期存单.(5月提存期资金预期变化一览表，请见 )
以下为各金融机构对5月提存期短票利率预期：
金融机构 最低利率% 最高利率% --------------------------------------------
大型银行一 0.70 0.72
大型银行二 0.70 0.72
大型银行三 0.69 0.71
大型票券商一 0.69 0.71
大型票券商二 0.69 0.71 ----------------------------------------------
中 值 0.69 0.71 (完) (记者 詹静宜/高洁如; 审校 屈桂娟)
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
路透上海4月11日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *湖北高新技术 4 7 4/10簿记建档 5.90% 上限5.95% AA 1.625 第五年末投资者选择权 产业投资公司 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 随州市城市 4 7 4/6簿记建档 5.70% 上限6.00% AA 1.83 第3-7年末还20%本