《台湾利率预测》5月短票利率料在0.69-0.71%，缴税旺季即将来临

* 5月提存期短票利率料在0.69-0.71%

* 关注5月税款缴库的实际与心理紧缩效应

路透台北4月30日 - 台湾5月提存期短票利率区间料在0.69-0.71%。5月正值个人综所税和企业营所税的申报旺季，资金流动愈趋频繁，将是5月资金情势的最大变数，不过央行料仍将持续维持适度宽松的冲销基调，市场普遍预料5月短票利率或将维持既有低位区间。

今年第一季底央行理监事会议决议利率维持在1.875%不变，总裁彭淮南并表示，货币政策的基调仍是适度宽松.

“0.70%短期有撑，再下去大家也不想要！”一民营银行资金调度人士说。

银行业资金调度人士也表示，目前市场资金很滥，银行为去化资金转进短票市场，令短票利率续处在0.70%附近的区间低位，来到整数关卡的心理门槛很高，加以5月报税的资金紧缩因素，料5月短票利率将守稳在0.70%上方。

路透周二访谈五家金融机构，他们估计5月短票利率主要区间在0.69-0.71%。

票券商交易员则表示，由于下个提存期已有不少短票预敲，利率订在0.69%，部分较短天期短票预料与与4月期底时类似，利率将跌破0.7%。至于发票量方面，由于货币市场资金宽裕、利率低，这已慢慢吸引企业往此筹资，而缴税季更是企业周转金需求的高峰，估计发票量仍将缓步走高。

央行最新资料显示，2月底的商业本票发行额5,426亿台币，虽较1月少，但余额则是创1.1兆的近年高位。

“当然缴税了，预期资金紧的预期心理会有，但我想央行宽松的大环境不致于有改变。”一位大型票券商主管表示。

在宽松因子部分，5月提存期共约4.22兆(万亿)台币的央行存单到期，以及约150亿台币的国库券到期。

紧缩因素方面，央行将在期初例行交割1,000亿台币的364天期存单.(5月提存期资金预期变化一览表，请见 )

以下为各金融机构对5月提存期短票利率预期：

金融机构 最低利率% 最高利率% --------------------------------------------

大型银行一 0.70 0.72

大型银行二 0.70 0.72

大型银行三 0.69 0.71

大型票券商一 0.69 0.71

大型票券商二 0.69 0.71 ----------------------------------------------