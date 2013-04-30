版本:
中国
货币新闻 | 2013年 4月 30日 星期二 16:18 BJT

表格：LME金属库存最新变化--4月30日

路透伦敦4月30日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：
    
   品种      最新库存            变动
    铜        618,600            +950
    锡         14,055            +120
    铅        255,175          -1,525
    锌      1,068,475          -6,400
    铝      5,157,625         -10,100
    镍        177,036          +1,200
  铝合金       70,680            -380
  NASAAC      127,620            -440
 
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种   库存数据          库存分布               品种      库存数据          库存分布
 铜     MCU-STOCKS      <0#MCUSTX-LOC-GRD>           铅      MPB-STOCKS        <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝     MAL-STOCKS      <0#MALSTX-LOC-GRD>           锡      MSN-STOCKS        <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌     MZN-STOCKS      <0#MZNSTX-LOC-GRD>       铝合金      MAA-STOCKS        <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍     MNI-STOCKS      <0#MNISTX-LOC-GRD>        NASAA      MNA-STOCKS        <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 艾茂林; 审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐