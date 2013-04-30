表格：LME金属库存最新变化--4月30日

中国企业：乐视放弃以20亿美元收购美国Vizio，指称因监管因素
路透4月11日 - 中国乐视已经因监管问题放弃以20亿美元收购美国消费电子生产商Vizio，这对于资金捉襟见肘的乐视的扩张计划而言，又是一记挫败。
路透伦敦4月30日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为 吨)： 品种 最新库存 变动 铜 618,600 +950 锡 14,055 +120 铅 255,175 -1,525 锌 1,068,475 -6,400 铝 5,157,625 -10,100 镍 177,036 +1,200 铝合金 70,680 -380 NASAAC 127,620 -440 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 铜 MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD> 铝 MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD> 锌 MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD> 镍 MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD> (编译 艾茂林; 审校 高琦)
路透4月11日 - 中国乐视已经因监管问题放弃以20亿美元收购美国消费电子生产商Vizio，这对于资金捉襟见肘的乐视的扩张计划而言，又是一记挫败。
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。