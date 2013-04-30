表格：LME金属库存最新变化--4月30日

中国企业：乐视放弃以20亿美元收购美国Vizio，指称因监管因素

路透4月11日 - 中国乐视已经因监管问题放弃以20亿美元收购美国消费电子生产商Vizio，这对于资金捉襟见肘的乐视的扩张计划而言，又是一记挫败。