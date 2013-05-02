台湾经济指标预测--5月2日至5月24日

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因卡塔尔一艘船货的出货受影响
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: * 5月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/6 1610 外汇存底 4月底 -- 4,018.9亿美元 5/6 0830 消费者物价 4月 -- +1.39%(年变动率) 指数(CPI) 5/7 1600 出口 4月 -- +3.3%(年变动率) * 5月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/20 1610 经常帐 第一季 -- 顺差159.6亿美元 5/20 1600 外销订单 4月 -- -6.6%(年变动率) 5/22 1600 季调失业率 4月 -- 4.18% 5/23 1600 工业生产 4月 -- -3.28% 5/24 1610 M2年增率 4月 -- +3.78% -- -- 重贴现率 第二季 1.875% 1.875% -- -- GDP年增率 第一季统计 -- +1.54%(概估值) 值 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。