台湾已公布经济指标--2013/5/2

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因卡塔尔一艘船货的出货受影响
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 3月 -3.28% -11.61% r 5/23 -- 季调失业率 3月 4.18% 4.16% 5/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 1.39% +2.96% r 5/6 -- 外汇存底(亿美元) 2月底 4,018.9 4,040.8 5/6 -- 商品出口(y/y) 3月 +3.3% -15.8% 5/7 -- 商品进口(y/y) 3月 +0.2% -8.5% 5/7 -- M2货币总计数(y/y) 3月 +3.78 +3.53% 5/24 -- 外销订单(y/y) 3月 -6.6% -14.5% 5/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第四季 +159.6 +118.9 r 5/20 -- 国际收支(亿美元) 第四季 +35.8 +37.0 5/20 -- *国内生产总值(GDP) 第一季概估 +1.54% +3.72% -- -- 值 重贴现率(%) 3月28日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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