CNH市场动态：离岸即期汇价力道趋缓，市场转为谨慎

路透香港4月30日 - 香港离岸人民币汇价 今日先短暂升幅后转而掉头贬值。尽管中国市场因五一假期休市，少了中间价的牵引，市场人士指出，离岸人民币受到欧洲、美国或进一步放宽政策的揣测所激励，早盘维持短暂升势后，一些美元空头回补至CNH掉头向下。

本地时间下午5:05时，离岸人民币 即期报6.1650，较周一收盘6.1610贬值0.06%，盘中区间在6.1601-6.1655。

“CNH市场今天依旧steady and quiet，仅在20-30个bp上下波动，在6.1600前有一些获利了结，预计在中国假期结束前会有一些美元空头回补。”一位外资行交易员称。

在NDF市场 方面，本地时间下午5:30时，美元/人民币一年期品种 报6.2320/6.2340，与上日持平。显示海外人民币升值预期已转为谨慎。

“没有人民币在岸中间价的报价，最近市场很难确定方向，毕竟最近人民币升的有点快，不排除市场谨慎回补心理。”上述交易员称。

中国“五一”假期前最后一个交易日，人民币对美元中间价 报出6.2208的高价，4月期间已九次刷新历史高点。

明日香港市场将因五一假期而休市，周四中国与香港均恢复交易。

美元兑一篮子货币徘徊在约两周低点附近，因美国公债收益率下滑，且通胀增速放慢，令美联储采取进一步行动的压力增大。两年期美国公债收益率跌至九个月低点0.21%，对美元构成拖累，此前公布的数据显示美国通胀增速放缓。

投行摩根士丹利周一发布报告指出，到2013年底，美元兑人民币将至6.10元，到2014年底，将至5.90元(该行原预测分别为2013年底6.30元，2014年底6.15元)，即按年人民币分别升值3.0%及3.3%。