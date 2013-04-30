CNH市场动态：离岸即期汇价力道趋缓，市场转为谨慎

中国信用债：11霍煤债2亿本金分期兑付将延期一年，因融资未能及时完成
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
路透香港4月30日 - 香港离岸人民币汇价 今日先短暂升幅后转而掉头贬值。尽管中国市场因五一假期休市，少了中间价的牵引，市场人士指出，离岸人民币受到欧洲、美国或进一步放宽政策的揣测所激励，早盘维持短暂升势后，一些美元空头回补至CNH掉头向下。
本地时间下午5:05时，离岸人民币 即期报6.1650，较周一收盘6.1610贬值0.06%，盘中区间在6.1601-6.1655。
“CNH市场今天依旧steady and quiet，仅在20-30个bp上下波动，在6.1600前有一些获利了结，预计在中国假期结束前会有一些美元空头回补。”一位外资行交易员称。
在NDF市场 方面，本地时间下午5:30时，美元/人民币一年期品种 报6.2320/6.2340，与上日持平。显示海外人民币升值预期已转为谨慎。
“没有人民币在岸中间价的报价，最近市场很难确定方向，毕竟最近人民币升的有点快，不排除市场谨慎回补心理。”上述交易员称。
中国“五一”假期前最后一个交易日，人民币对美元中间价 报出6.2208的高价，4月期间已九次刷新历史高点。
明日香港市场将因五一假期而休市，周四中国与香港均恢复交易。
美元兑一篮子货币徘徊在约两周低点附近，因美国公债收益率下滑，且通胀增速放慢，令美联储采取进一步行动的压力增大。两年期美国公债收益率跌至九个月低点0.21%，对美元构成拖累，此前公布的数据显示美国通胀增速放缓。
投行摩根士丹利周一发布报告指出，到2013年底，美元兑人民币将至6.10元，到2014年底，将至5.90元(该行原预测分别为2013年底6.30元，2014年底6.15元)，即按年人民币分别升值3.0%及3.3%。
自今年初以来，人民币在岸即期 升幅已达1.06%，CNH即期 升幅近1%。(完) (记者 赵红梅；审校李姗姗/屈桂娟)
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
路透上海4月11日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *湖北高新技术 4 7 4/10簿记建档 5.90% 上限5.95% AA 1.625 第五年末投资者选择权 产业投资公司 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 随州市城市 4 7 4/6簿记建档 5.70% 上限6.00% AA 1.83 第3-7年末还20%本