欧洲汇市：英镑兑美元走跌，等待英国经济改善迹象

更正-《路透晚报》--4月11日日间新闻摘要（中港台）
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
上周四英国公布第一季经济成长高于预期，未陷入经济衰退，令市场人士降低对英国央行短期内扩大货币宽松的预期，英镑亦有所走升。
分析师指出，英镑若要延续升势，需有数据显示英国经济复苏已持续至3月之后。
投资人将关注4月的制造业、建筑业及服务业采购经理人调查，分别在周三、周四及周五公布。
“只要制造业及服务业没有下滑，这应该会大致有利英镑，”FXPro首席经济分析师Simon Smith称。
但他预期英镑升势将在1.5570-1.5600受限。
美国情势也将是决定英镑能否续升的关键。美元近日遭遇卖压，因迹象显示美国经济复苏可能正在失去动能。
欧元/英镑 跌0.1%至0.8438英镑，且走势脆弱，因市场预期欧洲央行本周稍晚可能降息。(完)
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(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
路透上海4月11日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *湖北高新技术 4 7 4/10簿记建档 5.90% 上限5.95% AA 1.625 第五年末投资者选择权 产业投资公司 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 随州市城市 4 7 4/6簿记建档 5.70% 上限6.00% AA 1.83 第3-7年末还20%本
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