欧洲汇市：英镑兑美元走跌，等待英国经济改善迹象

上周四英国公布第一季经济成长高于预期，未陷入经济衰退，令市场人士降低对英国央行短期内扩大货币宽松的预期，英镑亦有所走升。

分析师指出，英镑若要延续升势，需有数据显示英国经济复苏已持续至3月之后。

投资人将关注4月的制造业、建筑业及服务业采购经理人调查，分别在周三、周四及周五公布。

“只要制造业及服务业没有下滑，这应该会大致有利英镑，”FXPro首席经济分析师Simon Smith称。

但他预期英镑升势将在1.5570-1.5600受限。

美国情势也将是决定英镑能否续升的关键。美元近日遭遇卖压，因迹象显示美国经济复苏可能正在失去动能。

欧元/英镑 跌0.1%至0.8438英镑，且走势脆弱，因市场预期欧洲央行本周稍晚可能降息。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价