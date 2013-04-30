版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 30日 星期二 16:39 BJT

台湾汇市：台币兑美元由升转贬终结四连升，经济疲软促央行进场干预

* 第一季GDP明显劣于预期，央行终场抹去台币涨幅
    * 海外看空美元趋势未变，台币短期料在高档整理
    * 周四主要交投暂看29.400-29.600

    路透台北4月30日 - 台币兑美元 周二收盘由升转贬1分，终结连四个交易日上扬走势，量能明显
放大。交易员指出，早上公布的台湾第一季GDP明显劣于预期，不过美元全线走跌仍带动台币上扬，并一度升
破29.5关卡。惟午后在海外回补美元空单，且央行放行油款并搭配本地银行买进美元操作下，令台币涨幅快速
收敛。   
    
    明日台湾金融市场将因劳动节休市一天，对于周四的走势，汇银人士指出，截至目前为止，海外仍偏空操
作美元，在此趋势下，台币欲明显回贬不易。短线可观察台股走势以及外资的买卖超变化，当大盘加权股价指
数 由红翻黑，且外资由买转卖时，也就表示台币回档修正的时刻到了。周四台币实质交投区间暂看在2
9.400-29.600。
    
    “GDP不好，老大(央行)也看不下去了。”一外银交易员说。
    
    另一大型公股银行交易员也称，在出口商月底例行抛汇动作结束后，本地银行的美元买盘陆续出笼，此外
，进口商承接美元与油款汇出都抑制了台币的涨势。
    
    上述交易员认为，本波台币升值的速度与幅度都不算小，有必要稍事休息整理。下月初由于少了出口商的
抛汇动作加持，预料台币将会呈现高档横向整理走势，待时机成熟时，也不能排除再度挑战29.40关卡的机会
。    
    
    台湾主计总处周二公布今年首季GDP成长率成概估仅有1.54%，明显低于市场预估的成长3%，主因出口和民
间消费不如预期，景气复苏力道明显放缓。 
 
    
    今天台币在台北外汇创逾三个月盘中高位，前波盘中高位是在1月28日的29.285。
    
    今日总计台北外汇及元大外汇成交量为14.87亿美元，较上日的8.23亿明显扩大。不计央行开盘及尾盘作
价，今日台币集中交投区落在29.430-29.580，上日则在29.520-29.610间。
    
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，今日美元/台币各天期报价折价幅度较前日缩减，显示对
后续台币升值的预期已降低，指标美元/台币一个月期 报价盘末来到29.510左右，较上日收市价
29.485附近回贬。
    
    台湾加权指数 周二收高0.80%，报8,093.66点，为2012年3月以来最高收位；外资及陆资今日在台
股买超103.77亿台币，连续五个交易日买超累计370.39亿，上交易日修正后为买超106.41亿。 
    
    韩国韩元兑美元 周二续升，触及七周高位，受境外人士买盘及出口商换汇推升，尽管韩国当局持续
进场干预，以抑制韩元升势。   

    本周重要事件尚有周三美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布利率决定；周四欧洲央行执委会会议，会后
将公布利率决议及汇丰发表台湾4月制造业采购经理指数(PMI)；周五日本央行公布4月政策会议记录。
                
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见     
    
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日
                   报价                                          亿美元   
 台北外汇经纪公司  29.616     29.606    29.420-29.616   29.610     10.33   5.35
                                                                          
 元太外汇经纪公司  29.539     29.514    29.423-29.542   29.529     4.54    2.88
                                                                          
 
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价          上日现货收盘时水准
                                             
 美元/台币一个月期         -0.020/-0.010     -0.040/-0.025
 美元/台币六个月期         -0.190/-0.170     -0.200/-0.180
 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐