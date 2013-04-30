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货币新闻 | 2013年 4月 30日 星期二 16:42 BJT

台湾央行：共发行1,259亿台币存单，存单余额增108亿

路透台北4月30日 - 台湾央行周二公布，今日共发行1,259亿台币存单，若相较存单到期金额1,151亿，存单发行余额增108亿。

央行存单各天期发行金额如下： 天期 　利率% 金额(亿台币) 28天期 0.87 1,215.00 91天期 0.93 32.00 182天期 1.05 12.00

央行上日共发行3,194.5亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,641.35亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为654亿台币；累计超额准备为5,415亿台币，加计前期1%的超额准备为5,930亿台币。(完) (记者 詹静宜 审校 屈桂娟)
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