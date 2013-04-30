台湾央行：共发行1,259亿台币存单，存单余额增108亿

中国企业：乐视放弃以20亿美元收购美国Vizio，指称因监管因素
路透4月11日 - 中国乐视已经因监管问题放弃以20亿美元收购美国消费电子生产商Vizio，这对于资金捉襟见肘的乐视的扩张计划而言，又是一记挫败。
路透台北4月30日 - 台湾央行周二公布，今日共发行1,259亿台币存单，若相较存单到期金额1,151亿，存单发行余额增108亿。
央行存单各天期发行金额如下： 天期 利率% 金额(亿台币) 28天期 0.87 1,215.00 91天期 0.93 32.00 182天期 1.05 12.00
央行上日共发行3,194.5亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,641.35亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为654亿台币；累计超额准备为5,415亿台币，加计前期1%的超额准备为5,930亿台币。(完) (记者 詹静宜 审校 屈桂娟)
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路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。