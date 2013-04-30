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亚洲 | 2013年 4月 30日 星期二 17:22 BJT

离岸人民币：香港3月底人民币存款达到6,680.58亿元，再创记录新高

路透香港4月30日 - 香港金管局周二公布数据显示，2013年3月此间金融机构人民币存款余额达到6,680.58亿元，第二个月刷新历史高点记录，也是连续第六个月出现增长。

3月人民币存款环比增2.5%，同比增50%；同期跨境贸易结算的人民币总额为3,408.03亿元，较上一个月增加53.8%。至3月底，香港共有140家机构获准经营人民币业务，与上月相同。

欲浏览香港人民币存款与跨境贸易结算图表，请点选:(link.reuters.com/jyh77t)

随着市场看好中国经济稳步加温，人民币升值预期浓烈，带动香港人民币资金池重获增长。本地时间下午5:06时，离岸人民币即期汇价 报6.1650，今年迄今升值约1%，表现优于多数亚洲货币。(完) (记者 李珊珊; 审校 屈桂娟)
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