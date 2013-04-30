离岸人民币：香港3月底人民币存款达到6,680.58亿元，再创记录新高

中国信用债：11霍煤债2亿本金分期兑付将延期一年，因融资未能及时完成
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
路透香港4月30日 - 香港金管局周二公布数据显示，2013年3月此间金融机构人民币存款余额达到6,680.58亿元，第二个月刷新历史高点记录，也是连续第六个月出现增长。
3月人民币存款环比增2.5%，同比增50%；同期跨境贸易结算的人民币总额为3,408.03亿元，较上一个月增加53.8%。至3月底，香港共有140家机构获准经营人民币业务，与上月相同。
欲浏览香港人民币存款与跨境贸易结算图表，请点选:(link.reuters.com/jyh77t)
随着市场看好中国经济稳步加温，人民币升值预期浓烈，带动香港人民币资金池重获增长。本地时间下午5:06时，离岸人民币即期汇价 报6.1650，今年迄今升值约1%，表现优于多数亚洲货币。(完) (记者 李珊珊; 审校 屈桂娟)
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
路透上海4月11日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *湖北高新技术 4 7 4/10簿记建档 5.90% 上限5.95% AA 1.625 第五年末投资者选择权 产业投资公司 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 随州市城市 4 7 4/6簿记建档 5.70% 上限6.00% AA 1.83 第3-7年末还20%本