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亚洲 | 2013年 4月 30日 星期二 16:59 BJT

香港个股：上海医药一名机构股东寻求配售高至5.41亿港元股份-销售文件

路透香港4月30日 - 据路透周二获得的销售文件显示，上海医药 一名未具名的机构股东寻求在市场上配售高至5.41亿港元的股份。

该名股东拟按每股15.34-15.66港元，出售3,455.51万股H股份，套现5.3-5.41亿港元。

配售价较上海医药H股周二收市价15.98港元，折让2-4%；该股今天收升0.88%。

高盛 负责是次配售安排。

上海医药主要从事药品和保健品的研发、生产和销售，为上海市政府驻港窗口公司上实集团旗下子公司。（完）

(记者 雷美珍；审校)
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