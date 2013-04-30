香港新股：朗廷酒店IPO计划5月中启动，安排行料配息率高至5.8%

路透香港4月30日 - 鹰君集团 旗下的朗廷酒店计划以股份合订单位形式上市，料5月中启动路演，而据其安排行之一汇丰的报告指出，估计朗廷酒店今年的配息率高至5.8%。

朗廷酒店投资与朗廷酒店投资有限公司（简称朗廷酒店）主要拥有一个由三家香港酒店--朗廷酒店、朗豪酒店及逸东酒店组成的投资组合。

据汇丰的报告称，朗廷酒店与鹰君集团签订的总租赁协议设定固定租金和可更改租金，既可为信托人提供最低收入保障，又可分享香港酒店业的增长前景。

报告并称，估计朗廷酒店的股份估值介乎96-104亿港元，以此推算2013年度年化配息率5.4-5.8%，与其主要竞争对手--富豪产业信托 相若，而新加坡竞争对手包括CDL Hospitality 、Ascott Residence 的预测配息率则介乎5.2-6.2%。

市场预料朗廷酒店集资金额达6-8亿美元﹐但据一名熟知情况的消息人士周一对路透称，集资规模尚未确定，而朗廷酒店IPO计划于5月13日展开路演，目标于5月30日在联交所挂牌上市，安排行包括花旗、汇丰和德意志银行。

根据朗廷酒店周一刊载于联交所的初步招股文件显示，其三家酒店合计建筑面积129.4万平方尺并提供共1,629间客房，而该等酒店以租赁形式由鹰君集团营运及管理，预计支付每年2.25亿港元的基本租金及可更改租金。

公司并预计，截至2013年12月31日止年度其股份合订单位持有人应占综合纯利不少于2.3亿港元。（完）