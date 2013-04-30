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亚洲 | 2013年 4月 30日 星期二 17:10 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3062     1.3097      -0.27      -1.00     1.3194
 美元/日圆                         97.63      97.75      -0.12     +12.55      86.74
 欧元/日圆                        127.50     128.02      -0.41     +11.39     114.46
 美元/瑞郎                        0.9379     0.9361      +0.19      +2.45     0.9155
 英镑/美元                        1.5495     1.5499      -0.03      -4.65     1.6251
 美元/加元                        1.0116     1.0108      +0.08      +1.97     0.9921
 澳元/美元                        1.0349     1.0348      +0.01      -0.42     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8548     0.8563      -0.18      +3.20     0.8283
 澳元/日圆                       101.030    101.130      -0.10     +12.09     90.130
 新西兰元/日圆                    83.450     83.700      -0.30     -40.74    140.820
 英镑/日圆                        151.25     151.50      -0.17      +7.41     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2104     1.2070      +0.28      -3.48     1.2540
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
 (完)
      
          
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 (编译 李婷仪 审校 张涛)
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