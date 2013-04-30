中国信用债：11霍煤债2亿本金分期兑付将延期一年，因融资未能及时完成
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3062 1.3097 -0.27 -1.00 1.3194 美元/日圆 97.63 97.75 -0.12 +12.55 86.74 欧元/日圆 127.50 128.02 -0.41 +11.39 114.46 美元/瑞郎 0.9379 0.9361 +0.19 +2.45 0.9155 英镑/美元 1.5495 1.5499 -0.03 -4.65 1.6251 美元/加元 1.0116 1.0108 +0.08 +1.97 0.9921 澳元/美元 1.0349 1.0348 +0.01 -0.42 1.0393 新西兰元/美元 0.8548 0.8563 -0.18 +3.20 0.8283 澳元/日圆 101.030 101.130 -0.10 +12.09 90.130 新西兰元/日圆 83.450 83.700 -0.30 -40.74 140.820 英镑/日圆 151.25 151.50 -0.17 +7.41 140.82 澳元/新西兰元 1.2104 1.2070 +0.28 -3.48 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此 为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李婷仪 审校 张涛)
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
路透上海4月11日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *湖北高新技术 4 7 4/10簿记建档 5.90% 上限5.95% AA 1.625 第五年末投资者选择权 产业投资公司 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 随州市城市 4 7 4/6簿记建档 5.70% 上限6.00% AA 1.83 第3-7年末还20%本