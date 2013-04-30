《热点聚焦》塞浦路斯银行业者当年为何持续买进希腊债券？

中国信用债：11霍煤债2亿本金分期兑付将延期一年，因融资未能及时完成
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
不过相比之下，来自欧盟当局“压力测试”的数据显示，在2010年底时，欧洲前10家大银行持有希腊债券的比例，大部分并不像塞浦路斯银行或大众银行那样高；而前者的规模却要比后者高出许多。
塞浦路斯银行和大众银行分别持有22亿和33亿欧元的希腊债券，上述10家银行中只有法国巴黎银行和法国兴业银行超过其所持债券规模。该欧盟数据还显示，英国巴克莱只拥有1.92亿欧元希腊债券，莱斯银行集团则完全未持有。
由于投资者对希腊偿债能力的担心与日俱增，希腊债券的价值下跌。根据Alvarez 和Marsal的报告，塞浦路斯银行更改了有关持有债券的说明方式，结果是不断增大的潜在亏损却并未告知投资者。
2010年4月，塞浦路斯银行将大约16亿欧元的希腊债券从交易账户移至“持有到期”账目。这意味着该行无需减记这些债券的价值。
会计报表上的变动，是基于希腊将偿还债券的理由作出的。报告作者表示，“其提供的理由似乎并不那么强劲。”
Eliades对路透称：“没有人能预料到一个身处欧元区的欧洲国家可能出现违约。”
不过，去年欧盟和IMF的救助条款免除了希腊所需偿付的最高80%债务，造成塞浦路斯银行亏损18亿欧元。
塞浦路斯银行拒绝对报告中提出的一项观点作出回应，即原先有助于解释该行购买大量希腊债务原因的数据可能已被删除。
报告作者称，数据是去年10月18日从Christakis Patsalides的电脑上，利用特殊软件删除的。这位高管涉及购买债券。调查人员在检查电脑时发现，2009年到2010年间的电子邮件，有15个月的空白期。
并不存在有关Patsalides自行删除数据的线索。根据报告，他对调查人员表示，他不知道任何的数据丢失。Patsalides拒绝对路透置评，但对调查人员称，他曾认为该行购入希腊债券的上限设定得“过高了”。(完) (编译 蔡美珍/洪曦/高琦; 审校 隋芬/侯向明)
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
路透上海4月11日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *湖北高新技术 4 7 4/10簿记建档 5.90% 上限5.95% AA 1.625 第五年末投资者选择权 产业投资公司 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 随州市城市 4 7 4/6簿记建档 5.70% 上限6.00% AA 1.83 第3-7年末还20%本