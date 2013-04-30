《热点聚焦》塞浦路斯银行业者当年为何持续买进希腊债券？

不过相比之下，来自欧盟当局“压力测试”的数据显示，在2010年底时，欧洲前10家大银行持有希腊债券的比例，大部分并不像塞浦路斯银行或大众银行那样高；而前者的规模却要比后者高出许多。

塞浦路斯银行和大众银行分别持有22亿和33亿欧元的希腊债券，上述10家银行中只有法国巴黎银行和法国兴业银行超过其所持债券规模。该欧盟数据还显示，英国巴克莱只拥有1.92亿欧元希腊债券，莱斯银行集团则完全未持有。

由于投资者对希腊偿债能力的担心与日俱增，希腊债券的价值下跌。根据Alvarez 和Marsal的报告，塞浦路斯银行更改了有关持有债券的说明方式，结果是不断增大的潜在亏损却并未告知投资者。

2010年4月，塞浦路斯银行将大约16亿欧元的希腊债券从交易账户移至“持有到期”账目。这意味着该行无需减记这些债券的价值。

会计报表上的变动，是基于希腊将偿还债券的理由作出的。报告作者表示，“其提供的理由似乎并不那么强劲。”

Eliades对路透称：“没有人能预料到一个身处欧元区的欧洲国家可能出现违约。”

不过，去年欧盟和IMF的救助条款免除了希腊所需偿付的最高80%债务，造成塞浦路斯银行亏损18亿欧元。

塞浦路斯银行拒绝对报告中提出的一项观点作出回应，即原先有助于解释该行购买大量希腊债务原因的数据可能已被删除。

报告作者称，数据是去年10月18日从Christakis Patsalides的电脑上，利用特殊软件删除的。这位高管涉及购买债券。调查人员在检查电脑时发现，2009年到2010年间的电子邮件，有15个月的空白期。

并不存在有关Patsalides自行删除数据的线索。根据报告，他对调查人员表示，他不知道任何的数据丢失。Patsalides拒绝对路透置评，但对调查人员称，他曾认为该行购入希腊债券的上限设定得“过高了”。(完) (编译 蔡美珍/洪曦/高琦; 审校 隋芬/侯向明)