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货币新闻 | 2013年 4月 30日 星期二 17:14 BJT

表格：欧元区3月失业率升至12.1%

路透布鲁塞尔4月30日 - 欧盟统计局周二公布，欧元区3月失业率为12.1%

失业率(%) 12年3月 12年9月 12年10月 12年11月 12年12月 13年1月 13年2月 13年3月

欧元区 11.0 11.6 11.7 11.8 11.8 12.0 12.0 12.1

欧盟 10.3 10.6 10.7 10.7 10.7 10.9 10.9 10.9

注:路透调查预估欧元区3月失业率料为12.1%。

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(编译 蔡美珍; 审校 张涛)
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