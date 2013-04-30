更新版-欧股业绩：瑞银第一季获利强劲远超市场预期，因交易利润大增

中国信用债：11霍煤债2亿本金分期兑付将延期一年，因融资未能及时完成
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
(新增细节)
* 净利9.88亿瑞郎，路透调查预估6.01亿瑞郎
* 私人银行新资金净增150亿瑞郎
* 瑞银资本充足率超过10%关键水准，领先同业
* 投资银行实现税前获利，因交易利润大增
路透苏黎世4月30日 - 瑞银集团(UBS) 周二公布第一季获利高于市场预期，因旗下投资银行的交易获利大增，且来自富裕客户的费用收入增加。
瑞银第一季净利下滑5%，至9.88亿瑞郎(10.5亿美元)，但仍高于路透调查的分析师预测均值6.01亿瑞郎。
瑞银警告称，经济疑虑有可能再度打压富裕客户的交易意愿，进而打击第二季营收、利润率及新资金流入。
但瑞银表示，有信心将继续吸引新资金净流入。
瑞银的私人银行业务继去年第四季表现惨淡后强力反弹，税前获利大增67%。由于瑞银缩减投资银行业务，私人银行成为瑞银发展策略支柱，未来必须创造大部分获利。
瑞银指出，由于2013年头六周的客户活动“明显升高”，特别是亚洲，私人银行的交易费用收入上升。
瑞银私人银行客户新增资金达150亿瑞郎，为2007年以来最佳纪录。
瑞银表示，第一季普通股一级资本充足率为10.1%，成为第一家超过新规则要求的10%充足率的银行。
瑞银的投资银行部门实现税前获利9.77亿瑞郎，由交易利润上升推动。瑞银表示，投行部门在资产负债表缩水10%及人员减少15%的情况下，将营收推升20%。
瑞银出售自营交易业务，亦录得5,500万瑞郎收益。顾问部门赢得一笔巨额私人交易，提振股权资本市场业绩。
与许多银行一样，瑞银正在缩减风险较高资产。瑞银第一季将风险加权资产削减至2,590亿瑞郎，直逼年底目标2,500亿瑞郎。(完) (编译 蔡美珍; 审校 许娜/张涛)
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
路透上海4月11日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *湖北高新技术 4 7 4/10簿记建档 5.90% 上限5.95% AA 1.625 第五年末投资者选择权 产业投资公司 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 随州市城市 4 7 4/6簿记建档 5.70% 上限6.00% AA 1.83 第3-7年末还20%本