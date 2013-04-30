更新版-欧股业绩：瑞银第一季获利强劲远超市场预期，因交易利润大增

(新增细节)

* 净利9.88亿瑞郎，路透调查预估6.01亿瑞郎

* 私人银行新资金净增150亿瑞郎

* 瑞银资本充足率超过10%关键水准，领先同业

* 投资银行实现税前获利，因交易利润大增

路透苏黎世4月30日 - 瑞银集团(UBS) 周二公布第一季获利高于市场预期，因旗下投资银行的交易获利大增，且来自富裕客户的费用收入增加。

瑞银第一季净利下滑5%，至9.88亿瑞郎(10.5亿美元)，但仍高于路透调查的分析师预测均值6.01亿瑞郎。

瑞银警告称，经济疑虑有可能再度打压富裕客户的交易意愿，进而打击第二季营收、利润率及新资金流入。

但瑞银表示，有信心将继续吸引新资金净流入。

瑞银的私人银行业务继去年第四季表现惨淡后强力反弹，税前获利大增67%。由于瑞银缩减投资银行业务，私人银行成为瑞银发展策略支柱，未来必须创造大部分获利。

瑞银指出，由于2013年头六周的客户活动“明显升高”，特别是亚洲，私人银行的交易费用收入上升。

瑞银私人银行客户新增资金达150亿瑞郎，为2007年以来最佳纪录。

瑞银表示，第一季普通股一级资本充足率为10.1%，成为第一家超过新规则要求的10%充足率的银行。

瑞银的投资银行部门实现税前获利9.77亿瑞郎，由交易利润上升推动。瑞银表示，投行部门在资产负债表缩水10%及人员减少15%的情况下，将营收推升20%。

瑞银出售自营交易业务，亦录得5,500万瑞郎收益。顾问部门赢得一笔巨额私人交易，提振股权资本市场业绩。