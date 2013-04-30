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市场报道 | 2013年 4月 30日 星期二 18:33 BJT

欧洲金融：欧盟新法考虑保护存款户避免因银行倒闭而蒙受损失

路透布鲁塞尔4月29日 - 根据路透读取到欧盟成员国正在讨论的一份提案内容，当某家倒闭时，存款户在承受损失的顺位次序应列为最后，这将保护储户免于遭受像塞浦路斯存款人的损失。

欧盟成员国正在敲定一项新法草案，根据新法，在未来银行危机中，较大型存款户承受损失可能成为常态。但欧盟官员担心这项法律将引发存款户恐慌，将资金撤出。

提案中列出处理爆发危机银行的存款户“自救”程序及其他措施，欧盟官员指出，在决定如何分摊银行倒闭的损失时，或许应该让存款户排在债券持有人之后。

不管在任何情况下，存款低于10万欧元的小存户，都将受到保护。但官员亦提出，有可能准许个别国家豁免本国大型存户在银行倒闭时承受损失。

透过这种折衷妥协，官员希望重建存款户信心。

欧洲央行及国际货币基金组织(IMF)都支持在欧盟新法中提供大型存款户较优惠待遇。这项新法可能在2015年实施。

但欧盟官员将必须先说服德国同意，根据一名知情官员表示，德国仍对做出这种让步抱持怀疑态度。(完) (编译 蔡美珍; 审校 王洋)
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