欧洲金融：欧盟新法考虑保护存款户避免因银行倒闭而蒙受损失

更正-《路透晚报》--4月11日日间新闻摘要（中港台）
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
路透布鲁塞尔4月29日 - 根据路透读取到欧盟成员国正在讨论的一份提案内容，当某家倒闭时，存款户在承受损失的顺位次序应列为最后，这将保护储户免于遭受像塞浦路斯存款人的损失。
欧盟成员国正在敲定一项新法草案，根据新法，在未来银行危机中，较大型存款户承受损失可能成为常态。但欧盟官员担心这项法律将引发存款户恐慌，将资金撤出。
提案中列出处理爆发危机银行的存款户“自救”程序及其他措施，欧盟官员指出，在决定如何分摊银行倒闭的损失时，或许应该让存款户排在债券持有人之后。
不管在任何情况下，存款低于10万欧元的小存户，都将受到保护。但官员亦提出，有可能准许个别国家豁免本国大型存户在银行倒闭时承受损失。
透过这种折衷妥协，官员希望重建存款户信心。
欧洲央行及国际货币基金组织(IMF)都支持在欧盟新法中提供大型存款户较优惠待遇。这项新法可能在2015年实施。
但欧盟官员将必须先说服德国同意，根据一名知情官员表示，德国仍对做出这种让步抱持怀疑态度。(完) (编译 蔡美珍; 审校 王洋)
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
路透上海4月11日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *湖北高新技术 4 7 4/10簿记建档 5.90% 上限5.95% AA 1.625 第五年末投资者选择权 产业投资公司 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 随州市城市 4 7 4/6簿记建档 5.70% 上限6.00% AA 1.83 第3-7年末还20%本
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *邵东新区开发 14 7 4/18簿记建档 -- AA- 4/19-4/20 江海证券 建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= *黔南州国有 10 7 4/18簿记建档 -- AA 4/1