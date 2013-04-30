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货币新闻 | 2013年 4月 30日 星期二 18:39 BJT

更正(官方)-表格：德国3月实质零售销售较前月下滑0.5%，预估为上升0.4%

(更正：因官方数据错误，3月实质零售销售较前月下滑“0.5%”，非下滑“0.3%”)

路透柏林4月30日 - 德国联邦统计局周二公布，3月实质零售销售较前月下滑0.5%，较上年同期下滑2.8%。2月修正值分别为下滑0.6%和下滑2.6%。

以下为数据细节(%，括号内为修正值):

零售销售 13年3月 13年2月 12年3月

月变动率(实质) -0.5 -0.6 +1.4

月变动率(名义) 0.0 -0.6 +1.6

年变动率(实质) -2.8 -2.6 +4.2

年变动率(名义) -1.4 -1.5 +6.3

注：联邦统计局称，月变动率经工作日和季节因素调整。

路透调查的分析师的预估中值为，3月实质零售销售较上月增长0.4%，较上年同期下降1.2%。(完）

(编译 张涛; 审校 侯向明)
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