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亚洲 | 2013年 4月 30日 星期二 18:47 BJT

马来西亚期市：棕榈油小涨0.6%，出口下滑限制市场涨幅

路透新加坡4月30日 - 周二马来西亚棕榈油期货在继上日下跌近2%之后收高，但是棕榈油出口下滑以及投资者在假期前保持审慎，使得涨幅受限。

船货调查机构Intertek Testing Services称，马来西亚4月棕榈油出口较上月下滑4.3%至1,305,120吨。

因投资者在周三的五一假期前避免开始仓位，交投淡静，市场关注点为4月马来西亚棕榈油库存水准。

吉隆坡一外资商品经纪公司交易员称，“明日假期前，市场迟缓，且出口也在意料之中。”

“产出数据将受关注，库存可能会小幅下滑，这可能对价格形成压力，因人们当前预期会有更大幅度的下滑。”

指标7月棕榈油合约 收报每吨2,286马币(林吉特)，上涨0.6%。上日棕榈油一度暴跌2.4%，随后又逢低买入盘入场。

成交量为27,106口。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 田建华; 审校 王洋)
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