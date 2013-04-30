马来西亚期市：棕榈油小涨0.6%，出口下滑限制市场涨幅

中国信用债：11霍煤债2亿本金分期兑付将延期一年，因融资未能及时完成
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
路透新加坡4月30日 - 周二马来西亚棕榈油期货在继上日下跌近2%之后收高，但是棕榈油出口下滑以及投资者在假期前保持审慎，使得涨幅受限。
船货调查机构Intertek Testing Services称，马来西亚4月棕榈油出口较上月下滑4.3%至1,305,120吨。
因投资者在周三的五一假期前避免开始仓位，交投淡静，市场关注点为4月马来西亚棕榈油库存水准。
吉隆坡一外资商品经纪公司交易员称，“明日假期前，市场迟缓，且出口也在意料之中。”
“产出数据将受关注，库存可能会小幅下滑，这可能对价格形成压力，因人们当前预期会有更大幅度的下滑。”
指标7月棕榈油合约 收报每吨2,286马币(林吉特)，上涨0.6%。上日棕榈油一度暴跌2.4%，随后又逢低买入盘入场。
成交量为27,106口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 田建华; 审校 王洋)
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
路透上海4月11日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *湖北高新技术 4 7 4/10簿记建档 5.90% 上限5.95% AA 1.625 第五年末投资者选择权 产业投资公司 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 随州市城市 4 7 4/6簿记建档 5.70% 上限6.00% AA 1.83 第3-7年末还20%本