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亚洲 | 2013年 4月 30日 星期二 18:55 BJT

亚洲橡胶：4月30日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透4月30日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价：

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

5月 251.3 10 256.2 9

6月 253.5 17 258.0 76

7月 256.5 46 259.2 44

8月 258.7 284 260.6 115

9月 260.7 3817 262.0 1380

10月 262.6 5162 263.6 2159

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价。

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为 0800-1000GMT。

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 (完)

(编译 田建华; 审校 王洋)
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