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亚洲 | 2013年 4月 30日 星期二 19:12 BJT

东南亚股市：全部上涨，印尼和马来西亚股市触及纪录高位

涨跌      当日    今年以来   2012年
                                   最新报价    点数     涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                               
 汤森路透东南亚指                    450.77      0.71     +0.16     +6.29    424.10
 数                                                                        
 新加坡                             3368.18      6.26     +0.19     +6.35   3167.08
 马来西亚                           1717.65      9.68     +0.57     +1.70   1688.95
 泰国                               1597.86     12.93     +0.82    +14.79   1391.93
 印尼                               5034.07     34.32     +0.69    +16.62   4316.69
 菲律宾                             7070.99     42.64     +0.61    +21.65   5812.73
 越南                                474.51     -2.08     -0.44    +14.69    413.73
 (完)
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