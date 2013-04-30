国际油市：亚洲现货燃料油升水和近月跨月价差持坚

路透新加坡4月30日 - 周二亚洲燃料油现货升水和近月跨月价差仍然持坚，交易商称因预计西方套利船货延迟，会紧缩5月下半月供应。

交易商预计此供应紧缩是短期支撑因素。

交易商称，船货延迟缘于一些地中海油轮装运偏晚，这可能导致市场预期5月流入亚洲的套利船货将小降至约500万吨，有可能会稍低于此数据。

180-CST燃料油现货升水为每吨3.01美元，较上日上涨0.10美元。380-CST升水为3.20美元，上涨0.14美元。

即期指标新加坡180-CST燃料油跨月价差走阔0.625美元至每吨4.625美元，但是涨幅可能更多是受衍生品交易推动，而非是基本面的反应。

一金融机构驻新加坡的交易员称，“当前价差交易流动性很差，这使得市场易受干扰，目前我所知银行业者一直是主要买家。”

交易商称，沙特阿拉伯当前标售不超过40万吨6月低密度高硫燃料油。

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻