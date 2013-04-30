国际油市：亚洲现货燃料油升水和近月跨月价差持坚

中国信用债：11霍煤债2亿本金分期兑付将延期一年，因融资未能及时完成
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
路透新加坡4月30日 - 周二亚洲燃料油现货升水和近月跨月价差仍然持坚，交易商称因预计西方套利船货延迟，会紧缩5月下半月供应。
交易商预计此供应紧缩是短期支撑因素。
交易商称，船货延迟缘于一些地中海油轮装运偏晚，这可能导致市场预期5月流入亚洲的套利船货将小降至约500万吨，有可能会稍低于此数据。
180-CST燃料油现货升水为每吨3.01美元，较上日上涨0.10美元。380-CST升水为3.20美元，上涨0.14美元。
即期指标新加坡180-CST燃料油跨月价差走阔0.625美元至每吨4.625美元，但是涨幅可能更多是受衍生品交易推动，而非是基本面的反应。
一金融机构驻新加坡的交易员称，“当前价差交易流动性很差，这使得市场易受干扰，目前我所知银行业者一直是主要买家。”
交易商称，沙特阿拉伯当前标售不超过40万吨6月低密度高硫燃料油。
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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 侯向明)
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
路透上海4月11日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *湖北高新技术 4 7 4/10簿记建档 5.90% 上限5.95% AA 1.625 第五年末投资者选择权 产业投资公司 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 随州市城市 4 7 4/6簿记建档 5.70% 上限6.00% AA 1.83 第3-7年末还20%本