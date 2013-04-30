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货币新闻 | 2013年 4月 30日 星期二 19:53 BJT

路透调查：4月OPEC原油产量自一年多最低的月度水准回升

路透伦敦4月30日 - 路透调查显示：

* 石油输出国组织(OPEC)4月原油日产量料增长28万桶至3,046万桶。

* OPEC产出增长是因为伊拉克、利比亚和伊朗供给增多，沙特供给持平。(完)
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