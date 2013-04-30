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市场报道 | 2013年 4月 30日 星期二 19:50 BJT

表格：4月27日止当周美国连锁店销售较前周上升0.4%--ICSC/高盛

路透4月30日 - 美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示，4月27日止当周美国连锁店销售较前周上升0.4%。

当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)

4月27日 563.7 2.6 0.4

4月20日 561.4 1.9 0.8

4月13日 557.2 2.0 -1.1

4月6日 563.3 2.1 0.7 (完) (编译 侯向明; 审校 田建华)
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