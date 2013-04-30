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货币新闻 | 2013年 4月 30日 星期二 20:22 BJT

意大利政经：新任总理莱塔赢得议会新任投票

路透罗马4月30日 - 意大利新任总理莱塔领导的联合政府周二赢得议会新任投票，结束了2月大选以来的政治僵局。(完)
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