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货币新闻 | 2013年 4月 30日 星期二 20:34 BJT

美国个股：苹果宣布发售六笔美元债券

路透4月30日 - 美国苹果公司 ：

* 宣布发售美元债券--SEC文件。

* 发售的债券包括两笔浮动利率债券，分别将于2016年和2018年到期。

* 发售的债券还包括四笔固定利率债券，分别为2016，2018，2023和2043年到期。

* 高盛和德意志证券是联合簿记行。(完)
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