表格：加拿大2月GDP较前月成长0.3%，预估为成长0.2%

中国信用债：11霍煤债2亿本金分期兑付将延期一年，因融资未能及时完成
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
路透4月30日 - 加拿大统计局周二称,加拿大2月国内生产总值(GDP)较前月成长0.3%，1月为成长0.3%。
路透调查预估加拿大2月GDP增长0.2%。
2月较前月(%) 1月(修正值) 1月(前值) 2月较上年同期(%)
所有行业 +0.3 +0.3 +0.2 +1.7
商品 +0.9 +0.3 +0.4 +2.4
服务 +0.1 +0.3 +0.2 +1.4
注:所有数据均经季节性调整.(完)
(编译 田建华; 审校 王洋)
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
路透上海4月11日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *湖北高新技术 4 7 4/10簿记建档 5.90% 上限5.95% AA 1.625 第五年末投资者选择权 产业投资公司 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 随州市城市 4 7 4/6簿记建档 5.70% 上限6.00% AA 1.83 第3-7年末还20%本