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货币新闻 | 2013年 4月 30日 星期二 20:37 BJT

表格：加拿大2月GDP较前月成长0.3%，预估为成长0.2%

路透4月30日 - 加拿大统计局周二称,加拿大2月国内生产总值(GDP)较前月成长0.3%，1月为成长0.3%。

路透调查预估加拿大2月GDP增长0.2%。

2月较前月(%) 1月(修正值) 1月(前值) 2月较上年同期(%)

所有行业 +0.3 +0.3 +0.2 +1.7

商品 +0.9 +0.3 +0.4 +2.4

服务 +0.1 +0.3 +0.2 +1.4

注:所有数据均经季节性调整.(完)

(编译 田建华; 审校 王洋)
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