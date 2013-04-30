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货币新闻 | 2013年 4月 30日 星期二 21:07 BJT

表格： 加拿大3月PPI较前月增长0.1%,较上年同期增长0.9%

路透4月30日 - 加拿大统计局周二公布,加拿大3月生产者物价指数(PPI)较前月增长0.1%，主因汽车价格上涨。3月PPI较上年同期增长0.9%。同时原材料价格下滑1.7%。

加元兑美元贬值“可能给PPI的上升带来了影响，”统计局称。如果不经汇率调整，该指数为下滑0.3%。

生产者物价指数(变动百分比,%)

较上月变动 较上年同期变动

3月 2月(修正) 2月(前值) 3月 2月(修正) 2月(前值)

总体 +0.1 +1.3 +1.4 +0.9 +1.0 +1.0

扣除矿物燃料 +0.3 +0.6 +0.6 +0.9 +0.7 +0.7 (完) (编译 侯向明; 审校 王洋)
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