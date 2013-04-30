表格： 加拿大3月PPI较前月增长0.1%,较上年同期增长0.9%

中国信用债：11霍煤债2亿本金分期兑付将延期一年，因融资未能及时完成
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
路透4月30日 - 加拿大统计局周二公布,加拿大3月生产者物价指数(PPI)较前月增长0.1%，主因汽车价格上涨。3月PPI较上年同期增长0.9%。同时原材料价格下滑1.7%。
加元兑美元贬值“可能给PPI的上升带来了影响，”统计局称。如果不经汇率调整，该指数为下滑0.3%。
生产者物价指数(变动百分比,%)
较上月变动 较上年同期变动
3月 2月(修正) 2月(前值) 3月 2月(修正) 2月(前值)
总体 +0.1 +1.3 +1.4 +0.9 +1.0 +1.0
扣除矿物燃料 +0.3 +0.6 +0.6 +0.9 +0.7 +0.7 (完) (编译 侯向明; 审校 王洋)
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
路透上海4月11日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *湖北高新技术 4 7 4/10簿记建档 5.90% 上限5.95% AA 1.625 第五年末投资者选择权 产业投资公司 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 随州市城市 4 7 4/6簿记建档 5.70% 上限6.00% AA 1.83 第3-7年末还20%本