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市场报道 | 2013年 4月 30日 星期二 20:46 BJT

美国热股：辉瑞第一季获利不及预估，因销售不佳

路透4月30日 - 美国药商辉瑞(Pfizer) 公布季度获利低于预期，因销售令人失望，且美元走强影响海外营收。该公司还下调了全年获利预估。

辉瑞股价周一收报30.43美元，其在今日盘前交易中下跌5%。(完)

(编译 王洋; 审校 田建华)
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