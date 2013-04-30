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市场报道 | 2013年 4月 30日 星期二 20:46 BJT

美国热股：手机零售商Carphone Warehouse买断与百思买的合资企业

路透4月30日 - 手机零售商Carphone Warehouse 称其以4.71亿英镑(7.30亿美元)的价格买断了其与百思买 的合资企业，结束了双方维持五年的合资关系。

百思买股价周一收报24.2美元，在盘前交易中上涨4%。(完) (编译 王洋; 审校 田建华)
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