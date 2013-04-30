国际油市：亚洲石脑油和汽油裂解价差跌至三日低位，受供应充沛打压

中国信用债：11霍煤债2亿本金分期兑付将延期一年，因融资未能及时完成
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
路透新加坡4月30日 - 周二亚洲石脑油和汽油裂解价差跌至三日低位，分别报每吨85.70美元和每桶6.46美元，受供应充沛打压。
尽管买家入场锁定6月上半月船货，但卖家无动于衷，因市场对西方运往东方船货高企的担忧冲销现货买入的影响。
台湾台塑、韩国Lotte Chemical和Samsung Total Petrochemicals周一和周二共计买入至少10万吨6月上半月船货。
但是台塑仅仅买入5万吨船货，是今年迄今最小的一笔船货购买。
“有许多向台塑的卖单报价，但是台塑仅买入一艘远远程船货的量。”新加坡一交易员称，“考虑到当前石化产品的利润率，当前给料成本太高，东方船货估值过高。”
支付的升水细节不知，但是交易员称成本加运费价(C&F)可能较日本现货报价有高单位数的升水。
Lotte Chemical可能买入两批25万吨的船货，一批是6月上半月运抵丽水市，一批是运抵大山。
Samsung Total买入约25万吨石脑油，6月上半月船货，成本加运费价为较日本报价每吨高出约10美元。(完)
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
路透上海4月11日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *湖北高新技术 4 7 4/10簿记建档 5.90% 上限5.95% AA 1.625 第五年末投资者选择权 产业投资公司 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 随州市城市 4 7 4/6簿记建档 5.70% 上限6.00% AA 1.83 第3-7年末还20%本