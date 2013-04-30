国际油市：亚洲石脑油和汽油裂解价差跌至三日低位，受供应充沛打压

路透新加坡4月30日 - 周二亚洲石脑油和汽油裂解价差跌至三日低位，分别报每吨85.70美元和每桶6.46美元，受供应充沛打压。

尽管买家入场锁定6月上半月船货，但卖家无动于衷，因市场对西方运往东方船货高企的担忧冲销现货买入的影响。

台湾台塑、韩国Lotte Chemical和Samsung Total Petrochemicals周一和周二共计买入至少10万吨6月上半月船货。

但是台塑仅仅买入5万吨船货，是今年迄今最小的一笔船货购买。

“有许多向台塑的卖单报价，但是台塑仅买入一艘远远程船货的量。”新加坡一交易员称，“考虑到当前石化产品的利润率，当前给料成本太高，东方船货估值过高。”

支付的升水细节不知，但是交易员称成本加运费价(C&F)可能较日本现货报价有高单位数的升水。

Lotte Chemical可能买入两批25万吨的船货，一批是6月上半月运抵丽水市，一批是运抵大山。

Samsung Total买入约25万吨石脑油，6月上半月船货，成本加运费价为较日本报价每吨高出约10美元。(完)