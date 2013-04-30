欧洲已公布经济指标--2013/04/29

更正-《路透晚报》--4月11日日间新闻摘要（中港台）
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第四季 +0.3 p -0.3 f +0.6 p 德国 第四季 -0.6 @-f +0.2 @-f +0.1 f 法国 第四季 -0.3 f +0.2 f -- 意大利 第四季 -0.9 f -0.2 f -2.8 f 消费者物价指数(CPI) 英国 3月 +0.3 ＋0.7 +2.8 德国 4月 -0.5 p +0.5 f +1.2 p 法国(HICP) 3月 +0.8 p +0.3 r +1.1 r 意大利(HICP) 3月 +2.3 f -0.2 f +1.8 f 生产者物价指数(PPI) 英国 3月 +0.3 ＋0.8 r +2.0 德国 3月 -0.2 －0.1 r +0.4 法国 3月 持平 ＋0.5 r +1.9 意大利 2月 ＋0.1 -0.5 r +0.3 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 3月 4.6 4.6 r 德国 4月 6.9 @ 6.9 @-r 法国 第四季 10.6 @ 10.3 @-r 意大利 2月 11.6 @ 11.7 @-r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
路透上海4月11日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *湖北高新技术 4 7 4/10簿记建档 5.90% 上限5.95% AA 1.625 第五年末投资者选择权 产业投资公司 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 随州市城市 4 7 4/6簿记建档 5.70% 上限6.00% AA 1.83 第3-7年末还20%本
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *邵东新区开发 14 7 4/18簿记建档 -- AA- 4/19-4/20 江海证券 建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= *黔南州国有 10 7 4/18簿记建档 -- AA 4/1